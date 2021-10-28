МИД РФ сообщил о контактах с россиянами в Судане на фоне напряженной ситуации в стране

Порядка 300 российских граждан проживают на территории Судана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Сейчас российское посольство находится в особом контакте с россиянами в Судане на фоне напряженной ситуации в стране. Местные военные 25 октября задержали нескольких членов правительства. Временное руководство сообщило о введении режима ЧП.

«У нас, естественно, посольство находится на связи с гражданами, в том числе для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации... Речь идет о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе трехсот», — рассказала журналистам дипломат.

Ранее стало известно, что Судан находится под контролем военных. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти после 30 лет правления.