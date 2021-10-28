Восстановление и преобразование Центральноафриканской Республики стали возможны благодаря политике президента страны Фостен-Арканжа Туадера и поддержке со стороны России, считают журналисты издания Le Potentiel Centrafricain.

Как передает Федеральное агентство новостей, в материале отмечается, что на текущий момент ЦАР восстанавливается. Данному процессу способствовала грамотная политика национального лидера.

«Шесть лет непрерывной реконструкции при президенте Туадера привели к реальному улучшению обстановки: мы получили диверсифицированную экономику, достигли значительных сельскохозяйственных и энергетических успехов, получили здоровую макроэкономическую структуру, контролируемый долг и развили международную сеть отношений с другими странами», — указывают аналитики.

По словам журналистов, население республики прониклось стремлением к восстановлению страны после двадцати лет застоя, сейчас жители максимально доверяют главе государства и его команде. После значительных инвестиций в стратегические отрасли жизни страны, центральноафриканцы могут получить доступ к качественной медицине и образованию, питьевой воде и дешевой электроэнергии.

При этом российские инструкторы помогли избежать катастрофы во время попытки экс-президента республики Франсуа Бозизе незаконно вернуть власть. Поддержка из РФ была нужна для решения проблем безопасности и разработки стратегии развития на несколько лет вперед. И теперь жители ЦАР уверены, что Туадера сможет сделать республику флагманом Африканского региона.