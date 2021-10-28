МИД России: «нахрапистые» попытки Европы утвердить амбиции в Арктике настораживают Москву

Страны ЕС ведут крайне «нахрапистую» политику по утверждению своих амбиций в Арктике, что не может не настораживать Москву. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, выбранная официальным Брюсселем линия поведения на арктическом направлении дестабилизирует обстановку в регионе и препятствует его устойчивому развитию. Поводом для высказывания дипломата стала опубликованная стратегия ЕС по Арктике, запрещающая добычу и газа и критикующая политику России в Заполярье.

«Конечно, нас не могут не настораживать столь нахрапистые попытки ЕС утвердить свои политические амбиции в арктическом регионе и распространить на него свое влияние, ослабить перспективу его устойчивого развития», — подчеркнула Захарова.

На арктические амбиции Евросоюза обратили внимание не только в России, но и в США. Как пишет аналитический портал The National Interest, притязания Брюсселя на Заполярье не приведут к ощутимым результатам.