Адвокат Ярмуш указала на пользу суда присяжных для правоохранительной системы в РФ

Рассмотрение уголовных дел с участием коллегии присяжных стало активнее практиковаться в России. По мнению адвоката Марии Ярмуш, это является хорошей тенденцией. Юрист пояснила, почему такой подход при разбирательстве важен не только для граждан, но и для судебной системы.

Ярмуш обратила внимание, что еще во времена Российской империи в рамках реформы появился суд присяжных. Это сделало рассмотрение дел состязательным процессом, сообщил телеканал «360».

Адвокат не сомневается, что благодаря участию присяжных можно более объективно рассмотреть все обстоятельства и доводы сторон. Ярмуш констатировала, что опытные судьи склоняются в пользу следствия, которое имеет поддержку со стороны прокуратуры. Нередко они начинают игнорировать доводы адвокатов, что приводит к ущемлению прав предоставить доказательства невиновности.

Юрист заострила внимание на том, что суд присяжных дает общественную оценку преступлениям или фактам. Если следователь знает, что дело будут рассматривать присяжные, то к процессу они готовятся гораздо серьезнее. Для них куда сложнее становится убедить, что подсудимый на 100% виновен.