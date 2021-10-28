Захарова назвала признание временного правительства талибов преждевременным шагом

Признание временного правительства талибов в Афганистане является преждевременным шагом на текущий момент. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установило контроль над территорией страны и сформировало временное правительство.

Захарова на брифинге сообщила, что постановка вопроса об официальном признании РФ новых афганских властей является преждевременной.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации