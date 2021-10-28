Экс-глава Счетной палаты Саратовской области Юрий Карпов умер после тяжелой болезни

Бывший председатель Счетной палаты Саратовской области Юрий Карпов скончался на 75-м году жизни.

Представители Счетной палаты сообщили, что Карпов умер в результате тяжелого заболевания. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позднее.

В 1997 году Юрия Карпова назначили на должность председателя Счетной палаты области. Свой пост он занимал два срока подряд, до 2008 года. В ведомстве отметили неоценимый вклад, который Карпов внес в развитие внешнего государственного финансового контроля. Коллеги отзываются о нем как о порядочном и мудром человеке.