Выпавшая из окна на Петергофском шоссе школьница умерла в больнице

Петербургская школьница, которая выжила после падения из окна восьмого этажа на Петергофском шоссе в Красносельском районе, скончалась в больнице, несмотря на сутки борьбы врачей за жизнь девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Северной столицы.

Трагедия произошла 26 октября. Школьницу доставили в медицинское учреждение с с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, повреждением внутренних органов, кровопотерей, переломом костей таза и ног. Врачи оценивали состояние 14-летнего подростка как тяжелое. В ночь на 27 октября ребенок скончался.

По факту смерти девочки-подростка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства трагедии.