Трупы мужчины и женщины нашли на пепелище в центре Тулы

Тела двоих людей обнаружили на месте пожара в частном доме на улице Макса Смирнова в Туле. Следователи проводят проверку.

По данным СК, возгорание произошло утром 28 октября. На место происшествия оперативно приехали сотрудники экстренной службы реагирования. Над ликвидацией последствий ЧП работали пять составов пожарных из 17-ти человек и пять единиц техники. Им удалось ликвидировать огонь за 22 минуты.

Сотрудники пожарной бригады обнаружили в доме тела 73-летнего мужчины и 36-летней женщины. Дом сгорел дотла. Эксперты устанавливают причину возгорания. На месте происшествия работают криминалисты.

Не так давно сообщалось, что несколько человек погибли при пожаре под Пермью.