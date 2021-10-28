Эксперт объяснил, почему РФ сдержанно реагирует на новые провокации Украины

Провокации со стороны Украины в районе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) происходят все чаще. Обозреватель газеты «Коммерсантъ», журналист Максим Юсин убежден в том, что Москва просчитала хитроумный план Киева и не спешит отвечать на подстрекательство.

Во главу угла российские власти поставили трубопровод «Северный поток — 2», запуск которого может сорваться из-за жестких действий против украинских силовиков. Пока в Европе полгода будет длиться отопительный сезон, Москве стоит решить все проблемы, связанные с проектом «Газпрома», цитирует эксперта издание «ПолитНавигатор».

«Потом уже назад возврата не будет, это будет большая победа. Если сейчас, не дай бог, мы действительно жестко ответим, украинцы, в общем-то, этого заслуживают, то после этого очень сложно будет тем же адекватным европейцам заключать долгосрочные контракты, а организациям, которые в Германии отвечают за разрешения на эксплуатацию "Северного потока — 2", выдавать это разрешение», — объяснил Юсин.

Федеральное агентство новостей /

По мнению журналиста, украинские власти хотят «испортить жизнь» России. Чтобы избежать неблагоприятного сценария, Москве следует «включить холодную голову» и не поддаваться на провокации, подвел итог Максим Юсин.

Подробнее о том, как именно Украина провоцирует на решительные действия в Донбассе и как на это реагируют европейские страны, вы можете прочитать в нашем материале.