Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Петербурге

Вакцины Спутник Лайт на сегодня на складе нет, сообщил Комитет по здравоохранению Петербурга на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Власти Петербурга утверждают, что поставки зависят от Минздрава РФ. Именно это ведомство занимается распределением вакцины от коронавирусной инфекции по регионам России. Сроки поставок следующей партии вакцины пока неизвестны.

Комитет по здравоохранению обещает оповестить жителей Северной столицы о возможности привиться вакциной «Спутник Лайт», как только таковая возникнет. Информация появится на сайте профильных ведомств и СМИ.