Европа из-за неспособности решить экономические вопросы доведет себя до самоубийства. В этом уверены читатели американской газеты The Wall Street Journal.

Они прокомментировали публикацию о попытках Брюсселя избавиться от влияния России на энергетическом рынке. Авторы материала указали, что европейским странам придется потратить на закупку газа на 30 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году.

Один из читателей сравнил ситуацию в Европе с тем, что происходило в Техасе прошлой зимой. Местные власти пользовались рыночным методом ценообразования на энергоносители и пострадали от этого, едва не заморозив горожан.

«Конечно, тогда виноваты были "идиоты-республиканцы", которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А злой Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» — возмутился Paul Barkley голословным упрекам Брюсселя.

Другой читатели указал, что Европа за 15 лет сэкономила 70 миллиардов долларов, но теперь за один раз потратит 30 миллиардов.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», — с иронией написал John Pound. «Еще одни пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» — поддержал его еще один юзер.

Газовый рынок Европы в последние месяцы переживает кризис. Цены на газ поднимались до 1937 долларов за тысячу кубометров. Они снизились сразу после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности помочь ЕС, пишет RT.