Мужчину приговорили к трем годам колонии за ДТП с погибшим ребенком в Екатеринбурге

Житель Свердловской области получил тюремный срок за аварию, в которой погибла его семья.

Инцидент произошел вечером 10 мая. Мужчина вместе со своей семьей возвращался с дачи, расположенной в Невьянске. Он сел за руль «Лады» несмотря на то, что ранее его лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Семилетняя дочь подсудимого находилась на момент аварии в детском кресле на переднем сиденье автомобиля, а сзади расположились жена, тесть и теща мужчины.

Свердловчанин не уступил дорогу грузовому фургону FSTOA5 при выезде на ЕКАД, в результате чего машины столкнулись. В аварии погибли все четыре пассажира «Лады». Водитель свою вину признал. Суд вынес ему приговор, в соответствии с которым фигурант проведет три года в колонии-поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом на тот же срок.