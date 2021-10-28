Захарова обвинила Киев в целенаправленном обострении обстановки на юго-востоке Украины

Украинские силовики преднамеренно нарушают режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва встревожена развитием событий на юго-востоке Украины и не исключает дальнейшей деградации обстановки. Киев целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе, подчеркнула дипломат.

«Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все обострением ситуации в зоне конфликта», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Ранее представитель российского МИД раскритиковала вердикт суда в Амстердаме по скифскому золоту. Это решение создает опасный прецедент, а уникальные артефакты всегда принадлежали крымскому народу, сказала она.