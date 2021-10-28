Замглавы Нефтеюганска стала фигуранткой уголовного дела о получении взятки

Заместителя главы Нефтеюганска заподозрили во взяточничестве, в ее отношении возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

По версии следствия, в декабре 2020 года чиновница получила от представителя коммерческой организации ювелирные изделия стоимостью более 230 тыс. рублей в обмен на покровительство. В интересах взяткодателя подозреваемая обеспечила подготовку и подписание договора о передаче территории в 4-м микрорайоне города.

Замглавы городской администрации и генеральный директор одного из местных предприятий были задержаны при передаче части взятки в размере более 1 млн рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.