Южная Корея опровергла сообщения американских СМИ о «двойнике» Ким Чен Ына

Информация о наличии двойника у лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствует действительности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

По словам авторов материала, южнокорейское разведывательное управление в ходе закрытого заседания парламента страны подтвердило отсутствие признаков проблем со здоровьем у Ким Чен Ына. Также получили опровержение слухи о «двойнике» лидера КНДР, который якобы появляется на публике вместо него.

В американских СМИ ранее появилась информация, что сестра Ким Чен Ына летом 2021 года якобы отстранила его от должности. Журналисты предполагали, что место северокорейского лидера занял его двойник.