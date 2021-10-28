Глава РПЦ наградил Дмитрия Медведа орденом Сергия Радонежского II степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского II степени.

На сайте Русской православной церкви сообщили о награждении. Причиной такого поощрения послужила помощь Медведа в восстановлении Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря в Подмосковье.

«Скажу совсем просто: если на различных постах в различных качествах я хоть как-то способствовал укреплению позиций Русской Православной Церкви в нашей стране и за ее пределами, то я, конечно, этому несказанно рад», — сказал Медведев.

Зампред выразил благодарность за оказанную честь и поблагодарил патриарха за церковный орден. Глава РПЦ высказал слова благодарности за труд. Так же Патриарх Кирилл выразил надежду, что Дмитрий Медведев продолжит «свое многополезное делание».