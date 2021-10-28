LETA: Европарламент порекомендовал лишить депутатского иммунитета экс-мэра Риги Ушакова

Латвийская прокуратура направила председателю ЕП Давиду Сассоли запрос по лишению депутатского иммунитета экс-мэра Риги Нила Ушакова. По сообщениям агентства LETA, Европарламент удовлетворил просьбу прибалтийской республики.

Окончательное решение по обращению Латвии Европарламент примет в ноябре. Сейчас ведомство порекомендовало лишить Ушакова депутатской неприкосновенности.

Прокуратура Латвии считает необходимым принять утвердительное решение по вопросу иммунитета. Это позволит структуре начать уголовное расследование в отношении бывшего мэра.

В ходе обысков в кабинете Ушакова было обнаружено запрещенное устройство для видеонаблюдения. В октябре Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией потребовало у прокуратуры предъявить экс-мэру обвинение за его хранение.