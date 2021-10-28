Захарова анонсировала очное участие главы МИД России Лаврова в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Риме. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Событие состоится с 30 по 31 октября. Министр примет участие в мероприятии в очном формате.

«У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика», — сообщила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки». По словам представителя Кремля, глава государства примет участие в мероприятии в онлайн-формате.