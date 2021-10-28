Ищенко объяснил, зачем Украина начала накалять обстановку в Донбассе

Украина решила придерживаться стратегии «аккуратных провокаций» для обострения ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Российский политолог Ростислав Ищенко уверен, что Киеву выгоден разрастающийся вооруженный конфликт на востоке страны.

Властям необходимо выставить Россию крайней и обвинить ее в нападении на Украину, цитирует эксперта издание «ПолитНавигатор». При этом столкновение в Донбассе не должно выходить «за разумные пределы».

«Для того, чтобы в крайнем случае потерпеть серьезное поражение, но не потерять армию полностью. Можно потерять пару городов – ничего страшного. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко Дебальцево потерял и ничего. Но им что надо? Им надо сплочение вокруг власти и им нужен повод для того, чтобы подавлять своего внутреннего супостата», — заявил Ищенко.

Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Тем временем среди населения проводится пропагандистская кампания, направленная на сплочение украинцев «против общего врага». Эта тактика также удобна президенту Владимиру Зеленскому для противостояния с политическими оппонентами.

«Всегда можно после этого своим политическим противникам говорить: "Ребята, с демократией покончено, у нас война, а вы, пятая колонная, агенты Кремля, выступаете против законной власти, которая ведет войну с тем самым Кремлем. Поэтому мы вас будем сажать по тюрьмам и скажите спасибо, что не убиваем"», — добавил политолог.

Таким образом, Зеленский «развязывает себе руки» для масштабных внутриполитических преобразований на Украине. Ростислав Ищенко назвал эту игру «рискованной», однако украинскому президенту выбирать сейчас не приходится.

«Все, что мы видим в течение последних месяцев от Украины – это попытка спровоцировать конфликт», — подвел итог специалист.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Одновременно с этим Киев начинает прибегать к резкой риторике в адрес европейских партнеров. К примеру, посол Украины в Германии Андрей Мельник начал «огрызаться» после предупреждений немецкого МИД по ситуации в Донбассе.