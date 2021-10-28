Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о готовности «стабильно пройти эту зиму»

Вся территория Украины получит теплоснабжение этой зимой, несмотря на глобальный энергетический кризис, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что до конца отопительного сезона будет запрещено отключать газ теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим социальным объектам.

«Это будет означать, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом, несмотря на мировой энергетический кризис», — сказал Шмыгаль на заседании кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что государство якобы располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы «стабильно пройти эту зиму».

Министр экономики страны Алексей Любченко ранее заявил, что высокая цена на импортный газ приведет к падению ВВП Украины. По его мнению, Киеву необходимо сделать ставку на собственную добычу голубого топлива.