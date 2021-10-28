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Клинцевич рассказал, как США способствуют сохранению системы РФ «Периметр»

Клинцевич рассказал, как США способствуют сохранению системы РФ «Периметр»

Россия никогда не выполнит требование США отключить систему «Периметр», призванную защищать государство от превентивного удара. Таким мнением с «Невскими Новостями» поделился бывший первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации Франц Клинцевич. По его словам, пока НАТО во главе с Вашингтоном продолжают окружать границы РФ своими ракетами, «Мертвая рука» (так на Западе прозвали «Периметр») не ослабит хватку.

Сенатор напомнил о концепции «молниеносного глобального удара» США, которую американцы разрабатывают с начала 2000-х годов. Согласно плану, в случае возникновения конфликта Вашингтон должен иметь возможность в течение 60 минут нанести «разоружающий» удар по любой стране мира. Вот только Россию из-за «Периметра» из этого списка приходится вычеркивать.

Дело в том, что «Мертвой руке» потребуется не более четверти часа, чтобы нанести противнику ответный удар. Причем для этого даже может не потребоваться человеческое вмешательство. Система полностью автоматизирована и способна обнаруживать ядерную угрозу и принимать решения самостоятельно.

Клинцевич рассказал, как США способствуют сохранению системы РФ «Периметр»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

«Они понимают, имея оружие, при котором перестают работать функции управления, автоматика сама введет в действие оружие, которое уже полетит в намеченные цели. Это приведет к большим последствиям», – пояснил российский сенатор.

Клинцевич напомнил, что американцы уже разместили вблизи российских границ порядка 6000 ракет «Томагавк». Кроме того, Вашингтон продолжает создавать военные базы в странах бывшего СССР, чтобы размещать там дополнительное оружие против РФ.

«При нанесении массированных ударов управляемыми боеприпасами у нас возникает проблема их перехвата из-за большого количества. Все это может привести к большому конфликту, который закончится концом света. Они рассуждают, не до конца понимая последствия своих действий», – пришел к выводу собеседник «НН».

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, в каком случае Россия может стереть США с лица Земли. Он заявил, что Соединенные Штаты превратятся в «пролив Сталина», если попытаются покуситься на военно-морской флот РФ.