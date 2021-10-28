Клинцевич рассказал, как США способствуют сохранению системы РФ «Периметр»

Россия никогда не выполнит требование США отключить систему «Периметр», призванную защищать государство от превентивного удара. Таким мнением с «Невскими Новостями» поделился бывший первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации Франц Клинцевич. По его словам, пока НАТО во главе с Вашингтоном продолжают окружать границы РФ своими ракетами, «Мертвая рука» (так на Западе прозвали «Периметр») не ослабит хватку.

Сенатор напомнил о концепции «молниеносного глобального удара» США, которую американцы разрабатывают с начала 2000-х годов. Согласно плану, в случае возникновения конфликта Вашингтон должен иметь возможность в течение 60 минут нанести «разоружающий» удар по любой стране мира. Вот только Россию из-за «Периметра» из этого списка приходится вычеркивать.

Дело в том, что «Мертвой руке» потребуется не более четверти часа, чтобы нанести противнику ответный удар. Причем для этого даже может не потребоваться человеческое вмешательство. Система полностью автоматизирована и способна обнаруживать ядерную угрозу и принимать решения самостоятельно.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Они понимают, имея оружие, при котором перестают работать функции управления, автоматика сама введет в действие оружие, которое уже полетит в намеченные цели. Это приведет к большим последствиям», – пояснил российский сенатор.

Клинцевич напомнил, что американцы уже разместили вблизи российских границ порядка 6000 ракет «Томагавк». Кроме того, Вашингтон продолжает создавать военные базы в странах бывшего СССР, чтобы размещать там дополнительное оружие против РФ.

«При нанесении массированных ударов управляемыми боеприпасами у нас возникает проблема их перехвата из-за большого количества. Все это может привести к большому конфликту, который закончится концом света. Они рассуждают, не до конца понимая последствия своих действий», – пришел к выводу собеседник «НН».

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, в каком случае Россия может стереть США с лица Земли. Он заявил, что Соединенные Штаты превратятся в «пролив Сталина», если попытаются покуситься на военно-морской флот РФ.