Киев объявил локдаун с 1 ноября

Власти Киева приняли решение ввести карантин с 1 ноября, столица Украины перешла в «красную зону» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

Жесткий карантин предусматривает переход школ на дистанционное обучение. Детские садики продолжат работу, если прививку от коронавируса сделали 100% сотрудников. Торгово-развлекательные центры, рестораны и спортзалы будут работать при условии 100% вакцинации работников заведений и посетителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Детям и подросткам запретят посещать торговые центры без взрослого с наличием сертификата о вакцинации или справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста. С такими же условиями можно будет ездить на общественном транспорте, власти анонсировали выборочную проверку соблюдения этих мер.