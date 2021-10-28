Захарова раскритиковала США за морализаторство в отношении других стран

США должны обратить внимание на себя вместо того, чтобы читать мораль другим странам. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который в марте 2021 года пообещал, что американская администрация будет бороться с нарушениями прав человека в любой точке мира. Вашингтону следует начать с себя, подчеркнула она.

«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнёрам надо с себя», — написала Захарова в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД назвала чудовищной «новую нормальность» с третьим гендером в Соединенных Штатах. Так она прокомментировала объявление Госдепа о начале выдачи паспортов американцам, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.