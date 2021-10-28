Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы после их отказа поддержать бюджет

Политические силы КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» нужно лишить статуса парламентских партий. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политика возмутило, что КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» не поддерживают принятие бюджета, а «Новые люди» говорят о настороженности в деталях этого процесса. Жириновский недоволен тем, что эти партии поддерживают президента, но при этом выступают против правительства.

«Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь отсюда!» — возмутился лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, партии должны голосовать за принятие бюджета. В случае, если они выступают против, то политсилы должны покинуть Госдуму, подытожил политик.