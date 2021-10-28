Политолог Дудчак объяснил поведение украинского посла в Германии наличием «индульгенции» от США

Посол Украины в Германии Андрей Мельник схлестнулся с правительством ФРГ на фоне использования ВСУ беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе. Вопреки ожиданию дипломата, Берлин не оценил атаку на позиции ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Увидев кадры со взрывами, опубликованные украинским Генштабом, представитель МИД Германии Андреа Зассе призвал стороны конфликта к деэскалации и намекнул, что Киев не имеет права задействовать БПЛА на востоке страны.

«Все стороны [конфликта] используют беспилотники, что, согласно Минским соглашениям, разрешено только ОБСЕ. Призываю все стороны к деэскалации. Развитие событий последних недель и месяцев демонстрирует, что всем сторонам нужно конструктивно действовать в рамках политических переговоров», — цитирует дипломата газета Bild.

Господина Мельника такая реакция Германии не устроила. Украинский посол «решительно отверг» замечания, высказанные Зассе, и резко выразился в адрес немецкого правительства:

«Украина призывает федеральное правительство вместо того, чтобы выражать озабоченность драматической ситуацией на оккупированных территориях, скорее удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать "нормандский саммит" в Берлине и поставить Москву на место».

germany.mfa.gov.ua / официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Ценная индульгенция

Завидная смелость Андрея Мельника по отношению к одной из самых мощных стран НАТО политологу и экономисту Александру Дудчаку вполне понятна. Эксперт связывает столь резкую риторику с недавним визитом Министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Президент Владимир Зеленский и глава Пентагона, вполне вероятно, обсуждали не только «усиление сотрудничества» и обещания когда-нибудь пустить Украину в НАТО.

«Судя по всему, украинское руководство получило какую-то индульгенцию от своих кураторов из Соединенных Штатов, — предположил Дудчак. — После визита Остина Киев стал смелым и наглым даже в отношении европейских партнеров. Это вполне укладывается в русло украинской стратегии по развитию конфликта в Донбассе. <…> Украина была благословлена на продолжение агрессии в регионе, поэтому они ведут себя совершенно бесцеремонно и на дипломатических площадках. Кроме поддержки Вашингтона их ничего не беспокоит».

Германия пока не отреагировала на выпад Мельника, но ответ, безусловно, последует, резюмировал политолог. Дипломатическая пропасть между Киевом и Берлином растет на фоне окончания строительства российского трубопровода «Северный поток — 2», против которого украинские чиновники безуспешно «воевали» последние несколько лет.

Позицию коллеги на страницах Telegram-канала «Политджойстик» поддержал политолог Марат Баширов.

«Это, конечно, случайность. Ну-ну. Они хотят, чтобы их [беспилотники] сбили, и спровоцировать Россию. Думаю, что сбивать не будут. Просто посадят где-то под Луганском. Целехоньких, ну чуть в пыли», — допустил специалист.

baykardefence.com / BAYKAR

Ударный фейк

Украинский боевой беспилотник атаковал позиции ополченцев 26 октября по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Через несколько часов после появления в сети видеозаписи нападения интернет-издание «Диалог.UA» опубликовало опровержение якобы с цитатой министра обороны страны Андрея Тарана:

«Украина еще ни разу не использовала в конфликте на Востоке Украины ударные беспилотники "Bayraktar". <…> "Bayraktar" — идеальный ударный аппарат, но в войне мы его еще не использовали. Видео, которое распространяется в СМИ, — фейк пророссийских наемников. На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника. Поверьте, наши военнослужащие на тренировках показывают гораздо большую эффективность чем то, что вы можете увидеть на этом постановочном видео».

Если верить журналистам украинского виртуального издания, публикация оказалась фейком, запущенным неизвестными после «хакерской атаки».

Справка ПС

Беспилотники Bayraktar TB2 оказались на вооружении украинских военнослужащих с подачи президента Турции Реджепа Эрдогана. Зеленский встречался с ним в апреле этого года, когда сделка о передаче Киеву БПЛА уже была подписана обеими сторонами. Эрдоган заверил, что продажа Украине ударных беспилотников «не направлена против России».