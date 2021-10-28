Проект бюджета на 2022–2024 годы в первом чтении поддержали три фракции Госдумы

Три из пяти фракций Госдумы в первом чтении одобрили проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Событие состоялось на заседании нижней палаты парламента 28 октября.

Депутаты фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» проголосовали за документ, а представители КПРФ и «Справедливой России — За правду» выступили против проекта.

Глава «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что фракция поддержит инициативу. Однако депутаты рассчитывают, что документ будет доработан ко второму чтению. По его словам, необходимо проработать механизм, который позволит эффективнее использовать средства.

«Давайте ко второму чтению обсудим, как мы можем пополнить именно доходную базу регионов. И второе — давайте все-таки не только целевые трансферты регионам давать, но и нецелевыее», — сказал политик.

Ранее стало известно, что в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о наказании за публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии. Документ предполагает штрафы для обычных граждан, юридических и должностных лиц.