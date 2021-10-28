Саркисян обращался к Путину по вопросу советских границ между Арменией и Азербайджаном

Лидер Армении Армен Саркисян год назад связывался с президентом России Владимиром Путиным по вопросу советских границ с Азербайджаном. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами.

По словам Саркисяна, он не знал конкретное местонахождение карт с границами между Арменией и Азербайджаном. Лидер республики уверен, что это вопрос невозможно решить без участия России.

«У нас же есть общая история и в Российской империи, и в Советском Союзе. Этот вопрос решать без России невозможно», — рассказал Саркисян журналистам.

Осенью 2020 года семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов перешли под контроль Баку. Власти республик до сих пор не пришли к согласию по вопросу демаркации границы.