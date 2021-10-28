Мурашко заявил о недопустимости медотводов от вакцинации против COVID-19 по «абсурдным» причинам

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о недопустимости ситуации с необоснованными медотводами от вакцинации против COVID-19 по «абсурдным» причинам.

Министр заявил, что сталкивается с ситуациями, когда врачи рекомендуют медотвод в тех случаях, когда он абсолютно не подкреплен никакими медицинскими показаниями. Такого быть не должно, подчеркнул Мурашко.

«Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — отметил министр здравоохранения на съезде Национальной медицинской палаты.

Темпы вакцинации зависят от каждого врача. Принципиально важен профессионализм и грамотный подход к обеспечению здоровья населения, заметил Мурашко. Он предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов от прививки против коронавирусной инфекции.