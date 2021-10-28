Жена губернатора Хабаровского края появилась на телеэкранах в качестве ведущей

Галина Дегтярева стала телеведущей регионального канала Хабаровского края. Супруга губернатора будет вести авторскую программу об искусстве «Культурный код».

Проект «Культурный код» представляет собой программу, которая описывает яркую и насыщенную жизнь региона. Трансляция первого выпуска уже появилась в эфире местного телевидения. Организаторы посвятили его 95-летию Хабаровского краевого музыкального театра. На данный момент известно, что отснято еще два выпуска.

«Мы очень довольны, первые выпуски вышли на уровне. Зрительская реакция на первый выпуск нас тоже порадовала», — отметил главный редактор 6ТВ Хабаровск Александр Удовиченко.

Эксперты утверждают, что вероятность успеха авторской программы равна 80%, если ведущий будет хорошо разбираться в теме. Галина Дегтярева активно изучает культуру своего региона.