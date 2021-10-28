Пользователи Сети из Латвии не исключили присоединения части страны к России

Интернет-пользователи из Латвии спрогнозировали присоединение некоторых городов страны к России. Об этом они написали в Сети, комментируя сообщение мэра Даугавпилса Андрей Элксниньша о газовой сделке с Москвой.

Энергокризис в Европе вынудил власти стран Балтии пересмотреть политику в отношении РФ. Недавно мэр латвийского города Даугавпилс рассказал в Facebook о заключении контракта с российской стороной на поставки газа.

Элксниньш не стал раскрывать подробности сделки. При этом градоначальник отметил, что уже в ноябре Даугавпилс начнет закупать голубое топливо по цене ниже рыночной. Пользователи Сети положительно оценили инициативу властей, отметив, что пора прекращать противостояние с Россией.

«Именно так и никак иначе, интересы народа в первую очередь!» — написал один из комментаторов.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что истинная суть газового трюка Риги заключается не только в обеспечении латышей дешевым топливом. По их мнению, ситуация может зайти еще дальше — жители некоторых городов захотят присоединиться к РФ.

«С такими подвижками скоро Даугавпилс станет частью России. Сначала газ, дальше вакцина, потом уход в РФ. Стратегический город с Москвой сближается», — объяснил другой комментатор.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" нарастить объемы голубого топлива в европейских хранилищах. Это позволит надежно выполнять обязательства Москвы по снабжению партнеров газом в осенне-зимний период, подчеркнул глава государства.