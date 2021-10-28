Самый знаменитый «судья» на российском ТВ Валерий Степанов скончался в Москве

В Москве скончался адвокат Валерий Степанов, который запомнился зрителям российского телевидения как судья в программе «Суд присяжных» на НТВ. Мужчина умер в возрасте 66 лет от последствий коронавируса.

Об этом рассказал его коллега по ТВ-шоу и заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян на своей странице в Facebook.

«Последние слова были вчера. «Побеждаю Ковид!» Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…», — написал он в посте в социальной сети.

Накануне сфера российского развлекательного ТВ потеряла еще одну легенду. В минувшее воскресенья скончался режиссер «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы» Александр Рогожкин.