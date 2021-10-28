Работу объектов торговли в ночное время запретили в Татарстане

Правительство Татарстана запретило работу объектов торговли в ночное время из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, при этом оставил за региональными властями право решать вопрос о продлении этого периода по своему усмотрению. Он отметил, что на местах главы должны оценивать обстановку и применять локальные меры по предотвращению распространения коронавируса.

В Татарстане нерабочие дни объявили с 30 октября до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Работодатели должны определить численность рабочих, необходимых для функционирования предприятия, сообщила заместитель премьер-министра Республики Лейла Фазлеева. В ночное время с 23:00 до 6:00 будут работать только аптеки и АЗС. Также запрещено проведение массовых мероприятий, людям старше 60 лет без иммунной защиты от коронавируса предписано находиться на самоизоляции.