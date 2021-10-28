Баранец рассказал, в каком случае РФ превратит США в пролив имени Сталина

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец пригрозил, что Россия превратит США в «пролив имени Сталина», если те осмелятся напасть на Черноморский или Балтийский флот РФ. Об этом сообщает портал «ПолитРоссия».

Ранее в американском издании Forbes рассказали о наличии у НАТО бомбардировщиков США B-1 Lancer. Якобы один такой самолет за раз может сбросить до полусотни противокорабельных ракет. Это, по словам журналистов, позволит полностью уничтожить Балтийский или значительно проредить Черноморский флот России.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Баранец между тем напомнил авторам Forbes о наличии в арсенале РФ самых современных систем противоракетной и противовоздушной обороны.

«Если случится реальная военная ситуация, то там на такой случай есть системы С-300 и С-400, которые замечают объект противника за 400 километров. Если мы туда поставим С-500, а мы поставим, то они таких американских ястребов будут замечать за 600 километров. Ощущение, что американцы не учитывают, что их будут бить на таком расстоянии», – рассудил военный.

Полковник в отставке добавил, что потопить хотя бы один из российских флотов удастся только в том случае, если корабли ВМФ будут безучастно стоять на своих местах, а все до единой системы защиты от воздушных атак на суше дадут сбой.

Фото пресс-службы ЗВО /

Однако столь «утопические» мысли не имеют шанса на воплощение в жизнь, так же как и планы НАТО по уничтожению российского ВМФ, подчеркнул Баранец. По его словам, подобные «психологические приемы» Запада призваны лишь усилить давление на Россию. На реальное же нападение в Альянсе никто не решится.

«Все российское оружие создается для того, чтобы таких хвастунов было меньше. Мы также можем заявлять, что России достаточно одного удара наших Ракетных войск стратегического назначения по США, чтобы от Штатов остался один пролив имени Сталина», – сказал обозреватель «КП».

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал, почему армию НАТО ожидает разгром в Черном море. Аналитик напомнил о небольших размерах акватории и заявил, что из-за этого основная борьба развернется в воздухе, где российским ВКС нет равных в мире.