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Губернатор Петербурга Беглов назначил Повелия своим заместителем по вопросам ЖКХ

Губернатор Петербурга Беглов назначил Повелия своим заместителем по вопросам ЖКХ

Бывший глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий назначен на пост вице-губернатора Петербурга. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.

Депутаты петербургского ЗакСа согласовали кандидатуру Повелия 27 октября. После этого его освободили от должности главы администрации Колпинского района. Приказ о назначении своего нового заместителя подписал губернатор города Александр Беглов.

На новом месте управленец будет контролировать деятельность Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции и администраций районов Петербурга.

«Распоряжением губернатора с 28 октября Анатолий Повелий назначен на должность вице-губернатора Санкт‑Петербурга», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, во время работы Повелия в Колпино произошло несколько криминальных инцидентов. В 2019-м в администрацию явились сотрудники ФСБ. Правоохранители провели обыски и раскрыли преступную схему наживы на детях и пациентах медицинских учреждений. Через год был задержан его заместитель Алексей Жуков при получении взятки. А уже в 2021 году была задержана глава районного жилищного агентства, подведомственного администрации Колпинского района, Мария Орлова.