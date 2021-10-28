Губернатор Петербурга Беглов назначил Повелия своим заместителем по вопросам ЖКХ

Бывший глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий назначен на пост вице-губернатора Петербурга. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.

Депутаты петербургского ЗакСа согласовали кандидатуру Повелия 27 октября. После этого его освободили от должности главы администрации Колпинского района. Приказ о назначении своего нового заместителя подписал губернатор города Александр Беглов.

На новом месте управленец будет контролировать деятельность Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции и администраций районов Петербурга.

«Распоряжением губернатора с 28 октября Анатолий Повелий назначен на должность вице-губернатора Санкт‑Петербурга», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, во время работы Повелия в Колпино произошло несколько криминальных инцидентов. В 2019-м в администрацию явились сотрудники ФСБ. Правоохранители провели обыски и раскрыли преступную схему наживы на детях и пациентах медицинских учреждений. Через год был задержан его заместитель Алексей Жуков при получении взятки. А уже в 2021 году была задержана глава районного жилищного агентства, подведомственного администрации Колпинского района, Мария Орлова.