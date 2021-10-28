В Кремле заявили, что причина высокой смертности в России связана с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу избыточной смертности россиян из-за COVID-19. Представитель Кремля считает, что виноват не только коронавирус, но и его последствия.

Песков объяснил, что COVID-19 включает в себя не только болезнь, но и ряд последствий, которые тоже могут быть смертельными. Но все же, основной причиной смертности пресс-секретарь президента назвал именно коронавирус.

«Избыточная смертность, конечно же, связана однозначно с ковидом и с последствиями ковида», — отметил Песков.

Подобным образом ответил представитель Кремля на тему анализирования ситуации с излишней смертностью в России. Суть вопроса заключалась в том, чтобы понять, связано ли увеличившееся количество летальных исходов россиян только с коронавирусом или есть и иные причины. А также есть ли какие-либо установки для глав регионов по этому поводу.