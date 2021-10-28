Песков заявил, что вводить обязательную вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не будут

Решение о согласовании обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в России на федеральном уровне не принималось. Заявил об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал отношение Кремля к предложению Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ). В инициативе говорилось о переводе вакцинации от COVID-19 в статус обязательной, но сохранив ее бесплатной.

«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил, что текущая статистика по коронавирусу не дает повода для оптимизации процесса. На текущий момент многие регионы ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан. В основном, к ним относятся работники сфер, где присутствует постоянный контакт с людьми.