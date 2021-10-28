Актер Борис Щербаков снова госпитализирован с пневмонией

Народный артист России Борис Щербаков оказался в одной из московских больниц. Знаменитого актера госпитализировали из-за пневмонии.

Щербаков лечился от двусторонней пневмонии в августе. Врачи сделали все возможное, чтобы звездный пациент выздоровел как можно скорее.

«Теперь Щербаков опять госпитализирован с пневмонией средней тяжести и небольшим поражением легких (степень КТ1)», — сообщает Telegram-канал Mash.

Актер уже сделал ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию нового типа, но результат еще не готов. Осложняют ситуации проблемы с сердцем. В беседе с Telegram-каналом Zvezdanews, Щербаков подтвердил факт госпитализации.