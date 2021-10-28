Песков назвал недостоверными сведения о перезапуске информационной кампании по вакцинации

Сведения о перезапуске информационной кампании по вакцинации от коронавируса в России не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство России не перезапускало информационную кампанию о прививках против COVID-19. Разъяснительная работа в этом плане ведется властями постоянно, подчеркнул официальный представитель Кремля в комментарии журналистам.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — добавил Песков.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее опубликовал данные о том, что власти РФ перезапустят информационную кампанию по вакцинации, так как предыдущая якобы не показала должного результата.