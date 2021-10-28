Замглавы МИД Панкин заверил, что Россия не будет вести газовые переговоры во вред Молдавии

Газовые переговоры Москвы и Кишинева могут иметь любые сценарии. Однако Россия не будет действовать во вред Молдавии, заверил замглавы МИД Александр Панкин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и руководитель правления «Модовагаза» Вадим Чебан обсудили ситуацию вокруг энергокризиса. Речь шла о поставках ресурса из РФ в республику.

В беседе с журналистами РИА Новости Панкин подчеркнул. что Москва не будет вести эти переговоры в ущерб Кишиневу.

«Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — уточняется в заявлении дипломата.

В октябре «Газпром» продлил контракт с Молдавией на месяц. Через некоторое время в Кишиневе сообщили, что потребление ресурса в республике выше поставок. Парламент страны ввел режим ЧП из-за энергокризиса.