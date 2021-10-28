Аксенов поздравил украинцев с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков

Украина должна как можно скорее избавиться от «нацистской нечисти». Об этом сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Политик поздравил украинцев с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Его сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«Эта дата напоминает нам о нашей общей истории, о вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу… Поздравляю наших братьев с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, желаю скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти», — написал Сергей Аксенов.

Ранее представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о попытках Киева переписать историю страны. Они уверены, что украинская власть предает забвению подвиги героев Великой Отечественной войны.