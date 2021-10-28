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Представители ОПЗЖ призвали не допускать прославление нацистских коллаборантов на Украине

Представители ОПЗЖ призвали не допускать прославление нацистских коллаборантов на Украине

Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» поздравили сограждан с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующая публикация появилась на сайте политсилы.

Представители ОПЗЖ выразили признательность героям Великой Отечественной войны, которые боролись за свободу Украины ценой своей жизни. Они также назвали недопустимыми попытки реабилитации и прославления нацистских коллаборантов.

«Мы осуждаем желание украинской власти и ее подручных национал-радикалов переписать историю и вычеркнуть из памяти украинского народа этот подвиг и страшную цену, которая была заплачена за победу над нацизмом», — указано в сообщении.

Россия и Украина ранее совершили обмен останками солдат времен Великой Отечественной войны. Ожидается, что павших бойцов похоронят с духовными почестями.