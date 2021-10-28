Путин поздравил партию «Справедливая Россия — За Правду» с 15-летием

Партия «Справедливая Россия — За Правду» (СЗРП) играет значительную роль в жизни страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя представителей политсилы с 15-летием со дня ее создания.

Она объединяет сторонников вокруг ценностей социальной справедливости и патриотизма, уточнил глава государства. По его словам, СЗРП получила весомую поддержку граждан в ходе прошедших сентябрьских выборов.

«Особо подчеркну конструктивную позицию партии в деле консолидации социально-патриотических сил и общественных организаций для решения масштабных задач развития страны», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее стало известно, что СЗРП создала рабочую комиссию по корректировке законодательства в отношении иноагентов. Соответствующее решение было принято после заявления Путина о необходимости проанализировать инициативу.