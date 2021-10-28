Кишиневский мэр Чебан призвал отключить отопление в правительстве из-за энергокризиса

Молдавия должна отключить от отопительной системы здания парламента и правительства, чтобы сэкономить энергию в условиях кризиса. С таким предложением выступил мэр Кишинева Ион Чебан.

Управленец отметил, что чиновники смогут быстрее решить энергетические проблемы, если сами посидят в холодных условиях.

«Я предлагаю отключить от отопления правительство, парламент, дворец президента, министерства, все кабинеты чиновников и подключить к нему людей, мэрия тоже отключится от отопления в эти дни», — сказал градоначальник во время видеообращения в Facebook.

Как стало известно ранее, вице-премьер Молдавии обсудил с главой «Газпрома» условия нового контракта. Уточняется, что на время обсуждения нового газового соглашения стороны продлили действующий контракт до конца октября.