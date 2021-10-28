Депутаты Госдумы Харитонов и Шаргунов заболели коронавирусом

Пленарное заседание нижней палаты в Госдуме прошло 28 октября. Председатель Вячеслав Володин сообщил на нем об увеличении числа заболевших коронавирусной инфекцией среди государственных служащих.

Спикер рассказал о наличии заболевания у депутатов от фракции КПРФ Николая Харитонова и Сергея Шаргунов. На заседании Госдумы, прошедшем 19 октября, число заболевших составляло 13 человек, и показатель продолжает расти.

Володин рекомендовал депутатам соблюдать режим ограничительных мер и носить маски. Он напомнил, что в зале заседаний находиться без средств индивидуальной защиты допустимо только председателю и выступающему.

«Госслужащие должны сделать прививки, по-другому не получится», — отметил Володин.

Председатель Госдумы РФ сообщил о необходимости ужесточения мер защиты государственных служащих. Он постановил, что все члены нижней палаты парламента должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19.