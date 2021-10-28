Китайский дипломат Ван Вэньбинь высказался против контактов между Тайванем и США

Пекин выступает против любых контактов между Тайванем и США, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат прокомментировал заявление главы тайваньской администрации Цай Инвэнь о работе на острове американских инструкторов и военном сотрудничестве Тайбэя с Вашингтоном. Он также призвал Соединенные Штаты прекратить вмешательство во внутренние дела КНР.

«Мы выступаем решительно против любых форм официальных и военных контактов между США и Тайванем. Мы выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Ранее руководитель администрации Тайваня выразила мнение, что угроза со стороны Пекина растет с каждым днем. Она уверена, что Вашингтон окажет поддержку в случае нападения китайской стороны.