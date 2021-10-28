Ангела Меркель заявила о намерении России увеличить запасы газа в немецких хранилищах

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель уверена, что Москва увеличит запасы топлива в немецких хранилищах. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отметили авторы материала, пока имеется мало свидетельств о пополнении хранилищ. При этом в Брюсселе заявляли, что российский «Газпром» является основным поставщиком СПГ в Европейский союз.

«Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС на прошлой неделе, что Россия взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране», — сообщили источники издания.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что закачка газа в европейские ПГХ даст «Газпрому» возможность стабильно снабжать зарубежных партнеров в осенне-зимний период. По его словам, это также создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке.