Президент Армении назвал изменение конституции причиной для ухода в отставку

Изменение основного закона Армении может стать причиной для ухода президента страны Армена Саркисяна в отставку. Об этом заявил сам глава государства.

По словам армянского лидера, он готов сложить полномочия, если новая конституция будет предполагать президентскую форму правления. Саркисян уточнил, что выступает за возвращение именно такой системы, так как «понять парламентскую демократию» жителям страны очень трудно.

«Если мы примем новую конституцию, я готов сразу подать в отставку», — сказал президент Армении.

Ранее сообщалось, что Саркисян посетил Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита он провел встречу с наследным принцем Абу-Даби и обсудил с ним вопросы углубления сотрудничества.