Телеведущий Пьяных опроверг слухи о своем выдвижении в мэры Краснодара

Экс-ведущий канала НТВ, кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва Глеб Пьяных опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы планирует баллотироваться в мэры Краснодара. В разговоре с «Политикой Сегодня» телеведущий заявил, что такая мысль даже не приходила ему в голову.

О том, что Пьяных может побороться за кресло градоначальника сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на источник.Телеведущий в ответ рассмеялся и отметил, что не питает ни малейшей симпатии к властям Краснодарского края.

«Очень смешно. Я очень "восхищен" Краснодарским краем, это удивительный совершенно регион, в котором уровень беззакония превышает любые другие регионы в нашей стране. И я был поражен, когда попал два года назад в Сочи, где мне рассказали, что сносят дома, я сделал об этом репортаж, был в шоке. То есть по сравнению с Краснодарским краем Москва и Подмосковье просто правовое государство», – усмехнулся собеседник «ПС».

pixabay.com /

Сам журналист живет в подмосковном Красногорске, в этом году впервые подался в политику, вступив в партию «Справедливая Россия — За правду». По итогам прошедших выборов в Госдуму Пьяных занял лишь второе место, уступив единороссу Сергею Колунову.

Краснодар телеведущий иронично назвал «сказочным миром», который не поддается общепринятым законам.

«Я живу между Красногорском и Волоколамском, у меня здесь собирается классная команда, я здесь постоянно делаю репортажи и буду делать дальше по просьбам людей. А в Краснодар выезжать, это, знаете, как в Африку выезжают на носорогов поохотиться, вот я так же выезжаю в Сочи и Краснодар, потому что местные чиновники такие носороги. Это просто фантастика. Пусть друг друга избирают без меня», – резюмировал Пьяных.

Напомним, Евгений Первышов, который руководил Краснодаром с 2016 года, в сентябре одержал победу на выборах в Госдуму и отказался от кресла мэра ради мандата депутата.

На сегодняшний день в кубанской столице проходит процедура регистрации кандидатов на должность градоначальника. Заявки подали уже 13 человек. 15 ноября конкурсная комиссия должна будет выбрать не менее двух достойных претендентов. После победителя будут выбрать депутаты гордумы путем тайного голосования. Его дата еще не назначена.