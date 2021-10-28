Обвиняемый в ритуальном убийстве рязанского подростка оказался причастен к краже оружия

Следователи возбудили уголовное дело о краже оружия в отношении обвиняемого в ритуальном убийстве 15-летнего юноши в Рязанской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина похитил из квартиры 53-летнего жителя поселка Учхоза Стенькино 12-калиберное ружье МР-21-12, нарезной карабин «Тигр» и около сотни патронов.

Позже в районе двух населенных пунктов в Рязанском районе полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, который, предположительно, принадлежит 52-летнему обвиняемому в убийстве несовершеннолетнего.

Напомним, труп подростка был обнаружен 13 октября в лесополосе под Рязанью. По подозрению в ритуальном убийстве правоохранители задержали отчима погибшего и его подельницу. Вскоре следователи предъявили им обвинение, сообщал ФАН.