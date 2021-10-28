Кубанские страсти. Империя «ткачевских» наносит удар по рейтингу Кондратьева

Позиции губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, возглавляющего регион с 2015 года, вроде бы крепки. По первой специальности он филолог, учитель русского. Второе высшее — юридическое. Трудовой путь как раз и начал юрисконсультом в краснодарском АО с неоднозначным названием «Плутос».

Уже через три года, в 1991-м, попал в администрацию края, в юротдел управделами, и с тех пор коридоры власти уже не покидал. Это опытный боец властных цитаделей. В 2015-м вырос до замруководителя Управления делами президента РФ, и в том же году Владимир Путин предложил ему пост губернатора — сначала в качестве врио.

С первым экзаменом Вениамин Иванович справился эффектно, набрав на губернаторских выборах 83%. Новый глава российской житницы сделал упор на развитие промышленности. За первые пять лет губернатора Кондратьева были открыты три индустриальных парка, в полтора раза вырос бюджет края, госдолг удалось срезать почти на 45 млрд (загадка, но один из богатейших регионов России значительно ушел в минус). Федеральный центр, видимо, был впечатлен — губернатору дали зеленый свет на второй срок.

Дважды получив такой карт-бланш от избирателей, чувствуя поддержку «свыше», из Москвы, любой губернатор уверовал бы в свою исключительность. Как показывает история, сильный глава и ведет себя как хозяин региона. Два медведя в берлоге неуместны. И тогда неизбежны трения со вторым по силе центром власти субъекта — с руководителями мэрии столицы региона. И, похоже, что Краснодарский край вновь становится ареной такого противостояния. Политологи заговорили о конфликте элит.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Симптоматично, но ранее Вениамин Кондратьев уже говорил, что краевой столице «нужна перезагрузка». Еще в те годы, когда Александр Ткачев был призван на работу в правительство, сменивший его Кондратьев начал зачистку местной власти от «ткачевских». Так, в 2016-м покинул свой пост мэр Краснодара Владимир Евланов. На выход указали также первому вице-губернатору Джамбулату Хатуову и многим другим. Казалось бы, «поляна» прополота, так что же началось сейчас?

Некоторые считают, что Ткачев, сейчас уже экс-глава Минсельхоза, но все еще мощный земельный магнат, руководитель «Агрокомплекса», мог пойти в контратаку. Возможно, именно так он сохраняет интересы своей семейной сельхозимперии, которая входит в число десяти крупнейших российских агрокомплексов.

Эксперты не исключают, что на пост губернатора местные элиты уже не прочь поставить досрочно ушедшего в отставку бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, известного своими скандальными высказываниями. Так, мэр позволял себе намеки, что в истории, когда крупнейший городской зоопарк «Сафари-Парк» был, по сути незаконно захвачен вместе с землей, замешаны губернаторские силы. Тем более сейчас Первышов, победив в сентябре в думских выборах, оставил пост градоначальника и готов штурмовать новые фронты.

Сам Кондратьев, говорят, интересовался связью КПРФ и бывшего ткачевского вице-губернатора Галины Золиной. Долгие годы тянулось эпическое противостояние с краевой судьей Еленой Хахалевой, против которой давалась команда на артобстрел в СМИ в виде «расследований» вокруг свадьбы дочери с выступавшим там певцом Николаем Басковым и т.п.

Агентство городских новостей Москва /

Возможно, за этой активностью стоит миллиард от «Фонда защиты граждан», который хотят направить на решение проблемы обманутых дольщиков, а также другие ожидаемые миллиардные транши в жаркий край из федерального бюджета. Весомый куш, чтобы начать борьбу за кресло губернатора? – спросили мы экспертов.

«Понятно, что в таком богатом крае, как Краснодарский, всегда неизбежны эпизоды борьбы за власть, – сказала известный российский политолог Алена Август. – Потому что при смене одного губернатора на другого идет постепенная пересборка элитных сил и группировок».

Неслучайно мы сейчас видим в крае много «странных историй», отметила эксперт. Не сказать, что только коррупционных, но, действительно, странных, с непонятными исходными данными. И все это, как снежный ком, наслаивается друг на друга, накаляя атмосферу противостояния.

«Поэтому, конечно же, за те федеральные деньги, которые придут в регион, за деньги инвесторов, от которых что-то иногда откалывается участникам проектов, всегда будет борьба, – считает Август. – Что, собственно, сейчас мы и можем наблюдать на примере территории. Исход этой борьбы пока не понятен».

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Впрочем, по мнению политолога из Краснодара Ольги Грабовец, ротация власти идет в регионе вполне мирно. Она напомнила, что и.о. главы Краснодара сейчас назначен Андрей Алексеенко, прежний первый вице-губернатор. Эксперт уверена, что Алексеенко — это человек, которому губернатор доверяет. На посту замглавы он проявил себя, как это принято говорить, опытным управленцем и хорошим «хозяйственником».

«После назначения Алексеенко уже приступил к формированию обновленной команды, – отметила собеседник "ПС". – Поэтому взаимодействие между городом и краем будет эффективным и позволит развиваться Краснодару в новых направлениях. Кроме того, отмечу, что избрание мэрами бывших вице-губернаторов стало уже отработанной схемой в Краснодарском крае и принесло свои плоды в Сочи и Анапе».

Что касается Евгения Первышова, считает политолог, то переход в Госдуму стал для него благоприятным вариантом развития политической карьеры. Имея связи и поддержку как на федеральном уровне, так и в Краснодаре, Первышов получает новые спектры деятельности. История же Елены Хахалевой, на взгляд политолога, относится, скорее, к прошлому — отставка Хахалевой и схождение резонанса «на нет» уже сделали вопрос закрытым.